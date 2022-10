Le panais, légume-racine au succès retrouvé

Sa racine est appréciée pour son goût légèrement sucré. Pourtant, pendant des années, le panais a été boudé. Dans l’assiette, on a tendance à le retrouver en purée. Il se décline cependant sous bien d’autres formes.

Tombé dans l’oubli à la suite de l’avènement de la pomme de terre, le panais retrouve grâce aux yeux des consommateurs depuis plusieurs années. Cette racine surfe sur la vague du retour des légumes anciens, remis au goût du jour dans nos assiettes par les plus grands chefs.

Et ce succès se vérifie chez les producteurs. A la ferme du Vieux Tilleul à Fernelmont (province de Namur), par exemple, le panais représente 65 % de la production. « Je me plais à le qualifier de légume retrouvé plutôt qu’oublié, tant la demande pour le panais est forte », confie Guillaume Flamand, responsable de l’exploitation. Aux côtés de la carotte qui ne botte parfois plus le palais des Belges, le panais s’érige en alternative de choix, en particulier pour la vente en circuit court.