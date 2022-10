Du panais dans… la bière!

Les bières aux choux et aux chicons existaient déjà. Qu’à cela ne tienne, Héloïse Richard a décidé de brasser une bière aux panais en 2019. « Je voulais un légume oublié et belge. En discutant avec Michael Vermeren, un zythologue namurois de renom, le panais est apparu comme une évidence », explique Héloïse. Son houblon est cultivé à Vodelée, près des Lacs de l’Eau d’Heure, les panais viennent de Gerpinnes, le brassage se fait à la Brasserie de Franchimont à Philippeville. Les panais sont ajoutés à trois reprises lors du brassage. « Cela nous permet d’obtenir une bière avec un nez aux notes de noisettes. Au goût, on aura une légère astringence sur le palais et à la déglutition, un côté très crémeux », précise Héloïse. Son nom ? L’Empreinte Belge, ou la « belle ambrée aux légumes moches », comme sa créatrice aime l’appeler. Une bière entre 6,2º et 6,5º d’alcool à se procurer dans les boutiques de créateurs belges du même nom, à Namur et Dinant.