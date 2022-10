Mondial 2022: Kyle Walker, blessé à l’aine, a été opéré ce mardi et incertain pour le Qatar

L’international anglais de Manchester City Kyle Walker est blessé à l’aine et s’est fait opérer, avec succès, mardi. Walker sera écarté des terrains pendant plusieurs semaines. Il pourrait même manquer la Coupe du monde.

Interrogé mercredi quant aux chances de voir Walker aller au Qatar, l’entraîneur des Citizens Pep Guardiola a répondu : « Je ne sais pas. Je ne peux pas en dire plus. Kyle sera absent pendant un moment. J’espère qu’il pourra y participer comme Kalvin (Phillips), je sais à quel point la Coupe du monde est importante ».

Kyle Walker, 32 ans et 70 sélections avec les Three Lions, s’est blessé lors du derby de Manchester dimanche. Il a été remplacé à la 41e minute par l’ancien Anderlechtois Sergio Gomez, qui a délivré un assist à Erling Haaland sur le 5e but de City, qui s’est imposé 6-3.