Comment un Youtubeur permet de résoudre la disparition d’une jeune femme remontant à 1989

Passionné par les affaires criminelles non résolues, un Marseillais a créé la chaîne Infocrimes. Ses recherches ont permis d’identifier Elisabeth Wessels, une Allemande vivant dans une secte aux Pays-Bas et disparue à Verdun.

Des affaires criminelles non résolues, ça a toujours existé. Au grand dam des familles des victimes mais aussi des enquêteurs que cela hante souvent. A Marseille, Bruno (prénom d’emprunt), un trentenaire, en a fait un combat. « Ça me révolte que des gens soient massacrés et que les criminels s’en sortent », dit-il. Il a donc décidé d’agir en créant sa chaîne Youtube baptisée Infocrimes consacrée aux cold cases, ces vieilles affaires qui traînent parfois dans les tiroirs. Il cherche des informations, des indices, des témoins, des anomalies ou encore des pistes oubliées. Parfois, il propose des hypothèses. Certains vont en sourire. Mais l’acharnement de Bruno a récemment permis de résoudre une affaire datant de 1989 et qui fut, l’espace d’un instant, associée à l’affaire Fourniret. Grâce à Infocrimes, une jeune femme décédée anonymement, à Verdun, a retrouvé une identité en 2022. Elle s’appelait Elisabeth Wessels. Le corps a pu être rendu à la famille qui a pu faire son deuil.