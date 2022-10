Des propos de Jan Jambon font polémique: «De temps en temps, nous prenons le risque de rouler trop vite»

Le ministre-président flamand Jan Jambon est critiqué pour avoir déclaré qu’il demandait très occasionnellement à son chauffeur de rouler plus vite (trop vite). Ecolo/Groen et le PTB/PVDA veulent que Jan Jambon rende des comptes au Parlement.

Le député flamand Stijn Bex (Groen) a réagi vivement. « Le nombre de victimes sur la route ne diminue pas. La vitesse excessive est la première cause de décès. Et notre premier ministre déclare timidement que cela ne le dérange pas de bafouer les règles de vitesse. Avec ça, il crache au visage de tous ceux qui ont perdu quelqu’un dans un accident de la route », dit Bex.

Il rappelle que Jan Jambon a déjà été flashé à 150 km/h en 2016. « Non seulement le ministre ne semble pas tirer de leçons de ses erreurs, mais il semble totalement indifférent au fait que sa conduite risquée pourrait mettre d’autres personnes en danger. C’est inacceptable. » Stijn Bex va prendre le ministre-président à partie au parlement. « Nous voulons qu’il nous garantisse, ainsi qu’à tous les Flamands, qu’il adaptera son comportement, qu’il respectera les règles de circulation comme tout le monde et que cela ne se reproduira plus. »