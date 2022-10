Annie Ernaux: «Le Nobel? Je serais très malheureuse...»

Au mois d’août, à l’occasion de sortie du film « Les Années Super 8 » et du livre « Le Jeune Homme », Annie Ernaux se confiait dans « Le Soir ». A l’évocation d’un possible Prix Nobel, elle avait eu une réaction surprenante.

Au mois d’août dernier, alors qu’elle était en pleine actualité pour la sortie de son nouveau livre et d’un film, on évoquait déjà le nom d’Annie Ernaux pour le prix Nobel de littérature. Qu’en pensait la principale intéressée ? Nous lui avions posé la question. Et la réponse était pour le moins inattendue... mais bien dans l’esprit de cette femme de conviction.

On parle depuis longtemps de vous pour le Nobel. Comment réagiriez-vous à une telle distinction ?

Je craignais cette question (rires). Ça n’a jamais été dans mon horizon. Je ne peux pas penser à ça. Je pense que je serais très malheureuse…

Très malheureuse ?