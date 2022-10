Très grosse tuille pour l’Antwerp qui sera privé de Koji Miyoshi pendant plusieurs mois

L’Antwerp sera privé de Koji Miyoshi pendant plusieurs mois. Le Great Old a annoncé jeudi que le milieu japonais de 25 ans s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche. Il va se faire opérer vendredi et sera écarté des terrains pendant plusieurs mois.

Koji Miyoshi s’est blessé dimanche lors du match contre Courtrai, match qui a vu l’Antwerp s’incliner 2-1 et perdre ses premiers points de la saison. Le Japonais avait dû quitter le terrain à la 44e minute, lui qui a inscrit un but et donné quatre passes décisives en quinze matches sous le maillot anversois.