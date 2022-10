Pierre Verbeeren: «On craint toujours un manque de logements pour les Ukrainiens cet hiver»

Le coordinateur Ukraine bruxellois rend son tablier. Pierre Verbeeren a repris cette semaine la gestion du CPAS de la Ville de Bruxelles, avec le sentiment du devoir accompli, même s’il ne cache pas « une certaine inquiétude pour le début de l’hiver ».

Vous partez, mais on ne peut pas dire que « tout roule » pour l’accueil des Ukrainiens à Bruxelles ?

Ces six derniers mois, nous avons connu une dynamique extrêmement créatrice à Bruxelles. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que beaucoup de personnes, y compris des Ukrainiens, risquent de se retrouver dans une situation compliquée cet hiver. La demande de logement pour les sans-abri, les demandeurs d’asile et les Ukrainiens, n’a jamais été aussi grande. Il me reste une crainte que l’on soit à court…