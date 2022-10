Dans quel rôle vous voyez-vous sur la ligne de départ ce samedi ?

Je n’y ai pas réfléchi. J’essaie de me concentrer sur moi-même et de faire mon truc. Je ne suis tout simplement pas du genre à faire des annonces fracassantes et des déclarations de guerre. Ce n’est pas moi, ça. Et il m’est très difficile de me positionner contre les autres. Mais j’ai appris que je n’avais pas à le faire. Tout ce que je sais, c’est que j’ai déjà gagné deux fois la course et que je n’ai pas besoin de me cacher. J’ai déjà prouvé que je pouvais gagner à Hawaï. D’autres doivent encore faire leurs preuves. Les Norvégiens sont bien sûr des athlètes de haut niveau, mais l’épreuve hawaïenne est spéciale.