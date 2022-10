Double vainqueur à l’Ironman: «La course à pied est une sorte de danse, de morceau de musique»

Le triathlète allemand Patrick Lange a remporté l’Ironman d’Hawaï à deux reprises et en disputera une nouvelle édition ce samedi. Sa plus grande force, c’est la course à pied, malgré deux jambes de longueurs différentes.

Les premières séances d’entraînement à Hawaï sont déjà bien loin, le grand jour approche : le coup d’envoi des championnats du monde d’Ironman sera donné ce samedi à 6h25 heure locale (18h25). Pour la première fois depuis 2019, l’Allemand Patrick Lange est de retour à Kailua-Kona pour ce championnat du monde qu’il a déjà remporté à deux reprises, en 2017 et 2018.

Il y a trois ans, victime d’un malaise sur son vélo, il avait été forcé d’abandonner. Il s’est par la suite avéré qu’il avait contracté une infection, dont il lui a fallu longtemps pour se remettre. En 2020, la course légendaire a dû être annulée à cause de la pandémie, et l’édition 2021 a été reportée à mai 2022, dans l’Utah. Mais Patrick Lange, blessé, n’a pas pu y participer : après une chute de vélo en février et l’opération de l’épaule qui s’en est suivie, il n’était pas encore prêt à reprendre du service.