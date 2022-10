«Edward est totalement dévoué dans son travail»

Depuis plusieurs années, le clan Still s’est fait un nom en Belgique. Qu’il s’agisse de Will (T2 de Reims), Edward (T1 de Charleroi) ou même de Nicolas (analyste vidéo à Charleroi), leur travail est respecté au plus haut point. Trois personnages véritablement amoureux du football et peut-être encore davantage du processus tactique qui en découle. « Depuis que nous savons marcher, le football fait partie de notre vie. Nous en discutions déjà énormément quand nous étions jeunes. Et ce n’est évidemment pas différent aujourd’hui. Il est clair que je ne m’imagine pas une conversation avec mes frères sans parler de football », rigole Will.

Vous suivez régulièrement les matches de vos frères à Charleroi cette saison. Êtes-vous d’accord pour dire qu’Edward est un coach fidèle à ses principes de bases ?