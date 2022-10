Will Still: «Je n’en veux à personne au Standard»

Trois mois et demi après avoir quitté le Standard pour revenir à Reims, Will Still s’est épanché sur son aventure en bord de Meuse. L’ancien T2 de Luka Elsner n’a aucun remords vis-à-vis du club liégeois. À bientôt 30 ans (la semaine prochaine), il nourrit juste l’envie de continuer à apprendre avant de « sauter le pas ».

Will Still avait été chargé, après l’éviction de Luka Elsner, d’assurer les dernières semaines d’entraînement du Standard la saison dernière. Un rôle qu’il a pris à bras-le-corps avant de quitter le club mosan. Le Brabançon a préféré revenir à Reims, un an plus tard, et donc refuser la proposition de la nouvelle direction. Celle de l’introniser comme entraîneur principal des U23. Aucun regret dans son chef ni d’amertume à l’encontre du Standard pour cet amoureux du jeu, qui suit toujours très assidûment le football belge. Et encore davantage West Ham, forcément. Une tradition qui se transmet, nous dit ce fan des Hammers, « de père en fils ».

Will Still, on vous retrouve au Stade de Reims après la fin de votre aventure au Standard. Comment se sont déroulées les coulisses de ce retour en France, alors que vous auriez pu reprendre les U23 rouches ?