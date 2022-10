Dans LéNA cette semaine: les «dégonfleurs de pneus» de SUV essaiment

La vue d’un SUV dans les rues de Zurich provoque deux choses chez Martin. Un sentiment de « rage », d’abord, face à « ce truc de métal de plusieurs tonnes ». Puis, comme une lumière en découvrant une nouvelle « cible ». Martin est un « Tyre Extinguisher » (dégonfleur de pneu). Parti du Royaume-Uni, ce groupe d’activistes est en train d’essaimer, de Paris à San Francisco en passant par Berlin et la Suisse. Objectif : voir disparaître les SUV des villes. Stratégie : dégonfler les pneus de ces véhicules taxés d’aberration écologique. Sur leur pare-brise, les automobilistes retrouvent un flyer : « Attention, votre SUV tue », dit-il.

Le mouvement revendique plus de 8.000 dégonflages autour du globe. Son argument premier s’appuie sur les conclusions de l’Agence internationale de l’énergie, selon laquelle les SUV sont la deuxième source d’augmentation des émissions de CO2 dans le monde entre 2010 et 2018, devant l’industrie lourde ou l’aviation. Si l’appétit pour ces véhicules se poursuit au même rythme jusqu’en 2040, cela réduirait à néant les économies dues à la mise en circulation de 150 millions de voitures électriques. Le mouvement accuse aussi ces engins de polluer plus et de représenter un danger pour les autres usagers.