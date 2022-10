Quand les promesses de rendement miracle des cryptomonnaies tournent au cauchemar: «Il avait une imbécile en ligne»

En Belgique, les fausses plateformes de trading en ligne pullulent. Rien qu’en 2021, au moins 26 millions d’euros ont été perdus par les consommateurs belges. Imane et Pierre en font partie.

Début décembre 2021, Imane voit apparaître une interview d’Elio Di Rupo vantant les investissements dans les cryptomonnaies dans son fil d’actualité Facebook. Elle clique, est redirigée sur un site aux couleurs du quotidien Le Soir et remplit le formulaire pour être contactée par un conseiller. « Je n’avais pas fini d’écrire qu’on m’appelait », nous détaille la quadragénaire. Ce qu’elle ne savait pas en cliquant, c’est que ni Le Soir, ni Elio Di Rupo (voire Elon Musk ou Benoît Poelvoorde, car d’autres variantes ont existé) n’ont de lien avec ces publications ou ces sites internet. Avec le bitcoin non plus d’ailleurs. La seule chose qui les unit ? S’être fait usurper leur identité. Tant Le Soir qu’Elio Di Rupo ont dénoncé ces fausses publicités. De son côté, le ministre-président wallon affirme avoir déposé plainte pour usurpation d’identité.