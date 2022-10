MeToo: le petit guide du français sexiste, leçon 1

Cinq ans après la vague #MeToo, la société a-t-elle changé ? Le Soir analyse l’impact du mouvement sur plusieurs aspects de la vie quotidienne. Et n’oublie pas le langage. Parce qu’on peut tout dire, bien sûr. Parce qu’il FAUT tout dire (lire ci-dessous l’avis de la linguiste Julie Abbou). Mais quand même, il n’y a plus de droit à l’horreur : aujourd’hui, on essaye d’éviter…

Le sexe faible : parce qu’employer au XXIe siècle une expression qui fait référence au péché originel commis par Eve au jardin d’Eden, c’est un peu ridicule. Et surtout, quand vous aurez vu les vidéos de l’athlète russe Tatyana Kozhevnikova soulevant 14 kg en utilisant les muscles de son vagin – avec l’haltérophilie vaginale, « plus besoin d’un homme pour ouvrir un bocal de cornichons » –, le mot « faible » lui-même vous semblera bien vide de sens.