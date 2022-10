La génération #MeToo a changé le visage du féminisme

L’année 2017 a fait face à une explosion. #MeToo a envahi l’espace médiatique et fait éclater dans sa déflagration un renouveau de la mobilisation féministe. On avait rangé le féminisme au rayon des ringardises. Elles sont désormais des millions à écrire « sororité » sur les réseaux sociaux et à crier en chantant aux manifestations du 8 mars qu’elles sont « féministes, fortes, fières et en colère ». Oubliez les « mal baisées », hystériques castratrices, le féminisme a changé de visage : il est dans l’air du temps, inclusif, pop et se vend. Le terme est aujourd’hui autant (ré)approprié par les jeunes générations que par la culture et les grandes marques.