Paris-Bourges: Jasper Philipsen s’impose au sprint et décroche un 9e succès cette saison (vidéo)

Le coureur de la formation Alpecin-Deceuninck s’est montré le plus rapide à franchir la ligne d’arrivée.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté jeudi la 72e édition de Paris-Bourges (1.1). Après 198 kilomètres entre Gien et Bourges, le Belge s’est montré le plus véloce au sprint, devançant les Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Bryan Coquard (Cofidis). Vainqueur sortant, Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) a pris la 5e place, derrière le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché – Wanty – Gobert).

La perspective d’un sprint massif a poussé la formation Lotto Soudal à travailler en tête du peloton, plaçant l’infatigable Victor Campenaerts aux avant-postes afin de mettre Arnaud De Lie dans les meilleures conditions possibles. Mais le Taureau de Lescheret, peu entouré dans les derniers hectomètres, a finalement dû se contenter de la 8e place, derrière Edward Theuns (Trek-Segafredo).