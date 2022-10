Lionel Messi le confirme: «La Coupe du monde 2022 sera sûrement ma dernière Coupe du monde»

Lionel Messi s’apprête à disputer sa 5e Coupe du monde avec l’Argentine cet hiver au Qatar. Et cette édition sera la dernière de sa carrière.

« Si c’est mon dernier Mondial ? Oui, sûrement que oui », a déclaré Messi dans un entretien pour Star+ en Argentine. Il confie par ailleurs être impatient d’y être, expliquant qu’il « compte les jours ». « Il y a un peu d’angoisse de vouloir qu’elle soit déjà là et le stress de se dire ‘bon, nous sommes déjà là’, qu’est-ce qui va se passer, c’est la dernière, comment allons-nous faire. D’un côté, on a hâte d’y être et de l’autre, l’appréhension parce qu’on veut que ce Mondial se passe bien. »