Procès des attentats à Bruxelles: les box individuels remplacés par un espace commun à tous les accusés

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles avait ordonné, le 16 septembre dernier, le démontage des box compartimentés et fermés des accusés car ceux-ci violaient, selon elle, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles avait ordonné, le 16 septembre dernier, le démontage des box compartimentés et fermés des accusés car ceux-ci violaient, selon elle, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

Les box en verres individuels installés pour recevoir les accusés du procès des attentats de Bruxelles seront aménagés et deviendront un box commun à tous les accusés, indique jeudi le SPF Justice. Deux ouvertures permanentes seront également aménagées dans la partie vitrée à l’avant du box.

Le chantier est divisé en plusieurs phases, la salle d’audience sera d’abord débarrassée de ses meubles et câblages afin de faciliter l’accès aux techniciens. Les installations audiovisuelles et technologiques seront ensuite démontées afin d’éviter qu’elles ne subissent d’éventuels dommages. Enfin, les box proprement dits seront démantelés et la nouvelle structure pourra être installée.

Celle-ci se composera d’un box commun à tous les accusés, sans séparations intérieures. L’autre adaptation importante concerne l’aménagement de deux ouvertures permanentes, l’une à hauteur d’assise, l’autre à hauteur d’homme debout, dans la partie vitrée à l’avant du box afin de permettre aux accusés de consulter leurs avocats et de s’adresser à la cour lors des interrogatoires.

À lire aussi Report du procès des attentats: «Évitons le Belgium bashing, restons sereins»

Le montant nécessaire aux modifications est estimé à 235.000 euros sachant que la précédente mouture avait déjà couté la bagatelle de 250.000 euros. Le SPF Justice affirme que tous les matériaux retirés seront réutilisés pour la conception de projets futurs ou en cours et que les investissements seront donc rentabilisés au fil du temps.