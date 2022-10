Vincent Wathelet rend hommage à Philippe Gilbert: «C’est un guerrier, comme l’était mon frère»

L’homme qui a installé Gilbert à Monaco est devenu son confident, sur le Rocher, où le Remoucastrien s’est posé en 2008 sans jamais plus quitter la Principauté.

Il a conservé son savoureux accent liégeois et un humour communicatif. Qui fait se gondoler autant le Prince Albert que le concierge de son immeuble. Car ainsi est Vincent Wathelet, producteur de télévision, essentiellement dans le cyclisme. Il connaît tout le monde, en particulier à Monaco, où il ne fait aucune distinction entre les gens à condition que ceux-ci soient francs et sincères. Raison pour laquelle cela a tout de suite collé entre Philippe Gilbert et lui lors de leur rencontre voici 15 ans.

Quand avez-vous rencontré Philippe pour la première fois ?