Conference League: Anderlecht cède en fin de match face à West Ham et s’incline 0-1 (vidéo)

Anderlecht s’est incliné 0-1 contre West Ham ce jeudi au Lotto Park pour le compte de la 3e journée de Conference League. Souvent sous pression, les Mauves ont bien tenu et ont même eu des occasions franches d’ouvrir le score, mais c’est finalement de l’autre côté que le but est tombé des pieds de Gianluca Scamacca à la 79e.

Felice Mazzu décidait d’aligner Yari Verschaeren plus haut, aux côtés de Fabio Silva en attaque. Le N.10 mauve et blanc s’illustrait en servant à Fabio Silva le ballon de la première occasion anderlechtoise. Le tir du Portugais finissait cependant dans le dos de Francis Amuzu, sur la trajectoire (17e). Quelques minutes plus tard, Verschaeren traversait tout le terrain balle au pied et frappait des 20 mètres, Alphonse Areola repoussait (24e).