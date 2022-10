Conference League: Anderlecht passe tout près de l’égalisation contre West Ham (direct, 0-1)

Anderlecht reçoit West Ham ce jeudi au Lotto Park pour le compte de la 3e journée de Conference League, dans un remake de la finale de la Coupe des Coupes 1976, qui avait vu le Sporting devenir le club belge à remporter une Coupe d’Europe en s’imposant 4-2. Les sommets européens, le club bruxellois en est éloigné aujourd’hui. De retour sur la scène européenne après quatre ans d’absence, Anderlecht vit une saison compliquée, affichant un bilan de 13 points sur 30 en championnat, après la défaite de dimanche face à Charleroi (0-1), la 5e en dix matches de D1A pour les troupes de Felice Mazzu.

Le bilan européen du RSCA est plus respectable, avec 4 points sur 6, décrochés face à Silkeborg (1-0) et au FCSB à Bucarest (0-0). Les Mauves pointent au 2e rang du groupe B derrière les Hammers, auteurs d’un 6/6, et devant le FCSB (1) et Silkeborg (0).

La compo d’Anderlecht : Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Delcroix, Murillo, Amuzu, Diawara, Ashimeru, Arnstad, Verschaeren, Silva.

Le direct commenté

Le classement