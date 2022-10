Un fameux pactole attend le Club de Bruges en cas de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions

Au Civitas Metropolitano, mercredi prochain, le Club Bruges pourrait déjà valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une victoire en terres espagnoles pour faire le bonheur de toute une institution… et de sa trésorerie. Au-delà de l’authentique exploit sportif que cela représenterait pour le football noir-jaune-rouge (La Gantoise était le dernier club belge à avoir réussi pareille performance en 2015-2016), de fameuses rentrées financières sont également à prévoir dans les caisses brugeoises. Un montant-record devant s’élever au moins à 45 millions d’euros.

Outre la prime de participation à la phase de poules (15,64 millions), les Blauw en Zwart vont également toucher une certaine somme liée à leur coefficient UEFA (5,68 millions). Ça, c’était déjà « cadeau », sans compter le moindre résultat acquis sur les pelouses continentales. Les trois premières victoires ont, elles, rapporté 8,4 millions. Bien partis pour passer l’hiver européen au chaud – en 1/8es de la C1, en l’occurrence –, les Brugeois doivent aussi pertinemment savoir qu’un joli bonus de 9,6 millions leur sera octroyé, le cas échéant. À cela, il convient encore d’inclure l’argent généré par la billetterie (au moins 4,5 millions) ainsi qu’un autre gain lié à la redistribution des droits TV du « market pool » (1,8 million). Autrement dit, une belle enveloppe attend la direction flandrienne la semaine prochaine. Et ce ne serait pas tout puisque le Club pourrait encore signer des performances intéressantes lors des trois derniers matches de groupe : une victoire rapporte 2,8 millions et un partage 0,93 million. Et on n’ose imaginer si le Club poursuit son rêve européen encore plus loin (10,6 millions pour les quarts, 12,5 supplémentaires pour les demies, 15,5 en plus pour la finale et 5,5 additionnels pour le titre). Mais évidemment, c’est encore très loin...