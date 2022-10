«Le bruit des loups» d’Etienne Saglio: l’art qui cache la forêt

Des loups auraient été aperçus à Louvain-la-Neuve. Rien à voir avec la réintroduction d’animaux sauvages dans nos forêts mais tout à voir avec la réintroduction d’une poésie sauvage dans notre imaginaire. Génie de la magie nouvelle et de l’illusion, Saglio s’avère hallucinant (littéralement).

L e bruit des loups est à la fois le rêve et le cauchemar de tout critique. Le rêve parce qu’on en ressort les yeux écarquillés, l’esprit éberlué et tout le corps transporté par cette impression revigorante d’avoir traversé, une heure durant, une forme d’enchantement mystérieux, impénétrable. Mais c’est aussi l’enfer, au moment d’écrire ces lignes, puisqu’on ne peut en révéler que des bribes, des indices, d’infimes confidences. Avoir connu l’extase et ne pouvoir en partager ici que des miettes, pour ne pas risquer de compromettre le charme qui foudroiera les prochains à vivre le spectacle d’Etienne Saglio, voilà donc notre lot.