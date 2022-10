Le militaire namurois soupçonné d’extrémisme reste suspendu

B., ce sous-officier affecté à la base aérienne de Florennes et dont Le Soir et Knack ont révélé la semaine dernière le profil extrêmement inquiétant, reste suspendu. Le militaire namurois avait introduit mercredi une requête en extrême urgence au Conseil d’Etat concernant sa suspension de l’Armée. Ce jeudi, « le caractère urgent a été rejeté par le Conseil d’Etat, il reste suspendu et la procédure se poursuit », indique le cabinet de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS). Le cabinet d’avocats défendant B. dans cette démarche administrative a refusé de répondre aux questions du Soir.

En milieu de semaine dernière, notre enquête a révélé le portrait inquiétant d’un militaire arborant des tatouages à connotation nazie, des relations avec des personnes ou des mouvements d’extrême droite, mais aussi un penchant certain pour les armes à feu. Une instruction judiciaire est en cours et le sous-officier a été suspendu le 9 septembre par l’armée, avec une retenue de 25 % de son salaire.