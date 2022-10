L’index est tombé, c’est la faute à Mathieu…

Le secrétaire d’Etat Mathieu Michel a joué la transparence en dévoilant son salaire net, avantages compris, sur RTL. Résultat : la question du montant des rémunérations politiques et de leur indexation est sur la table.

L’indexation est par terre, c’est la faute à Voltaire ? A Mathieu Michel plutôt… Car si Alexander De Croo invite aujourd’hui les ministres et parlementaires du pays à raboter leur salaire de l’équivalent de quelques indexations, c’est dans la foulée de la petite phrase du secrétaire d’Etat à la digitalisation sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche », le 25 septembre dernier. La petite phrase ? « La bourde », « la maladresse », tranchent plusieurs libéraux, « tout le monde est assez d’accord pour le dire. Il est tombé dans le piège de donner son salaire et en plus, il s’est trompé de chiffre. En termes de déconnexion, ne pas connaître le montant à 3.000 euros près… »

Reprenons.