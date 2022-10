Plafonnement des prix du gaz: la Belgique a rédigé une proposition pour la Commission

Vendredi 30 septembre, 16 heures. Le Conseil des ministres européens de l’Energie s’est conclu sur un certain flou : la Commission doit revenir avec des propositions pour faire baisser les prix du gaz. Lesquelles et quand ? C’est tout sauf clair. Pas de quoi satisfaire les quinze pays européens qui plaident pour un plafonnement général des prix du gaz. En tête desquels la Belgique et l’Italie, dont les experts repartent aussitôt en réunion pour travailler, de leur côté, à cette mesure qu’ils réclament depuis plusieurs mois. Rejoints par la Pologne et la Grèce. A eux quatre, ils forment ce que Tinne Van der Straeten (Groen), la ministre belge de l’Energie, appelle le « cockpit ». Qui se fait fort de vaincre les réticences, patentes, de l’exécutif communautaire. Et de le convaincre, mesures concrètes à l’appui. Elaborées en concertation avec d’autres Etats membres demandeurs, elles ont été envoyées, ce jeudi, au Berlaymont.