Vers une interdiction des chaufferettes en terrasses à Bruxelles dès cet hiver?

Le ministre bruxellois de l’Environnement, du Climat et de l’Energie Alain Maron (Ecolo) souhaiterait interdire les chaufferettes en terrasses. Elles ont déjà disparu dans certaines communes de la capitale.

Interrogé par le député Geoffroy Coomans de Brachène (MR) en commission environnement, l’écologiste a assuré que « l’incidence environnementale et énergétique des terrasses chauffée (était) à prendre au sérieux ». « L’une des mesures proposées dans la décision gouvernementale consiste à interdire l’utilisation des chaufferettes dans l’espace public », a-t-il déclaré.

Les chaufferettes qui réchauffent les consommateurs en terrasses pourraient disparaître de la capitale dès cet hiver. Alain Maron, ministre de l’Environnement, du Climat et de l’Energie (Ecolo) a fait part de son souhait de les bannir, par souci énergétique, environnemental et économique, a rapporté la RTBF.

Cette interdiction permettrait à la fois de faire des économies d’énergie, mais aussi d’éviter la concurrence entre les établissements qui proposent une chaufferette et ceux qui n’en possèdent pas. « Cela permettrait de garantir une uniformité des règles, une égalité de traitement du secteur horeca entre les différentes communes, ainsi qu’une meilleure lisibilité de l’information pour les citoyens », argumente Alain Maron. En effet, certaines communes comme celles de la Ville de Bruxelles, de Jette, d’Ixelles ou de Woluwe-Saint-Lambert interdisent déjà leur utilisation.

L’objectif est d’adopter un règlement commun dès cet hiver. Une décision accélérée par le contexte actuel. « Au début du mois de septembre, le gouvernement bruxellois a adopté des mesures additionnelles pour contribuer aux engagements européens de réduction de la consommation et agir sur ces prix élevés de l’énergie. En complément des mesures liées à l’exemplarité des pouvoirs publics, au travers de deux circulaires – une pour les pouvoirs régionaux, l’autre pour les pouvoirs locaux –, le gouvernement a acté le lancement de consultations et de concertations sur plusieurs mesures de sobriété visant à économiser l’énergie », explique Alain Maron. « Dans ce contexte, l’incidence environnementale et énergétique des terrasses chauffées est à prendre au sérieux. Ainsi, l’une des mesures proposées dans la décision gouvernementale consiste à interdire l’utilisation des chaufferettes dans l’espace public. »