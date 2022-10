Réduire le salaire des ministres et des parlementaires? L’idée fait tache d’huile

Alexander De Croo s’est avancé au fédéral. Les gouvernements wallon et bruxellois suivent. Les parlementaires sont partants. Et plusieurs responsables politiques veulent aller beaucoup plus loin…

Vendons la peau de l’ours sans l’avoir tué : on attend les textes de loi, mais gageons que les ministres, aux étages fédéral, wallon et bruxellois (la Flandre, on attend), verront leurs traitements diminuer de 8 %. Qui oserait donc se lever contre l’idée lancée par Alexander De Croo ? Plusieurs, d’ailleurs, poussent davantage et font levier de cette proposition pour réclamer des efforts plus substantiels…

Voyons, dans l’ordre.