L’Evras a-t-elle encore du sens à l’heure d’internet?

Les réseaux sociaux sont devenus la boîte de Pandore de la santé sexuelle et relationnelle. Une révolution qui, selon les acteurs de terrain, n’exclut pas la nécessité d’un bagage commun véhiculé via l’école.

Notion de consentement, contraceptions masculines et féminines, identité de genre, transidentité. Les réseaux sociaux se sont érigés ces dernières années en véritable bible de la santé sexuelle et affective des adolescents et des jeunes adultes. Initiée par les mouvements féministes, la parole s’est peu à peu libérée sur ces questions. Au point de rendre les cours d’éducation sexuelle obsolètes ? « Tout dépend de la façon dont c’est abordé », répond Maelis, 14 ans. « J’ai eu une animation Evras l’année passée. On a parlé des changements corporels à l’adolescence. C’était bien, mais j’ai trouvé ça dommage de séparer les filles et les garçons sans mettre en commun nos réflexions par la suite. Mais ce n’est pas à l’école que j’ai entendu parler de ces questions pour la première fois. C’est plutôt avec mes parents, car ils sont très ouverts d’esprit. Les réseaux sociaux peuvent aussi aider. Pendant un moment, je suivais une personne transgenre sur Instagram. Je ne comprenais pas pourquoi les gens le critiquaient.