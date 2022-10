Un écolier handicapé attaqué près de son lycée

Plusieurs individus de l’établissement s’en sont pris à un autre élève porteur d’un handicap, « élément qui, selon lui, était apparent et connu de ses agresseurs », a indiqué le procureur de la République de Senlis, Loïc Abrial, dans un communiqué.

Ce mercredi, sur les réseaux sociaux, la vidéo d’une agression violente tourne en boucle. Des faits qui ont eu lieu en France, ce lundi 3 octobre aux abords du lycée professionnel Donation Robert et Nelly de Rothschild à Saint-Maximin, à côté de Creil, dans l’Oise, a rapporté le Courrier Picard.

Le parquet a ouvert une enquête de flagrance pour violences aggravées à la suite de la plainte du mineur de 16 ans déposée mardi 4 octobre auprès des gendarmes de la brigade de Chantilly.

Lors de son audition, « le mineur, accompagné de sa mère, a indiqué aux enquêteurs avoir subi des violences de la part de plusieurs autres jeunes, à deux reprises, le 3 octobre 2022 à proximité de l’établissement scolaire », a également indiqué le procureur. Par ailleurs, le parquet a saisi l’association France Victimes 60 afin que « le mineur et sa famille puissent bénéficier d’un accompagnement juridique et psychologique ». L’enquête, elle, a été confiée à la brigade de recherches et à la brigade territoriale de Chantilly.

Si certains, sur les réseaux sociaux, dénoncent « un harcèlement » subi par la jeune victime, le motif de ce déchaînement de violence n’est pour l’heure pas précisé par les autorités. Cependant, l’agression a fait réagir. Pour le maire de Saint-Maximin, Serge Macudzinski, ces faits « ne sont pas tolérables. Cela me choque profondément d’autant plus qu’il s’agit d’un enfant handicapé. C’est inacceptable », s’est-il insurgé.