Une pétition pour exclure Erling Haaland de la Premier League récolte plus de 2 millions de signatures en Angleterre

Auteur de 14 buts sur ses huit premiers matches de Premier League, le Norvégien écrase véritablement la concurrence... Et ça ne plaît pas à tout le monde !

Erling Haaland ne cesse d’affoler les compteurs, que ce soit en Premier League ou en Ligue des champions. Encore auteur d’un doublé ce mardi contre Copenhague, l’ancien joueur du Borussia Dortmund s’est merveilleusement adapté à Manchester City, où il a déjà inscrit un total de 19 buts en... 12 matches !

Et cette suprématie déchaîne les passions en Angleterre, où une pétition humoristique a été lancée à l’encontre d’Haaland, demandant au gouvernement britannique qu’il soit « exclu » de la Premier League. Pourquoi ? « Parce que c’est un robot ». Et cette pétition a récolté plus de 2 millions de signatures en à peine quelques heures, avant d’être retirée.