Le geste d’un célèbre jockey belge crée la polémique (vidéo)

Christophe Soumillon, l’un des plus grands jockeys du monde, a provoqué une chute très impressionnante vendredi passé, en donnant un coup de coude à un concurrent en pleine course.

« Les Aga Khan Studs ont pris la décision de mettre fin à leur contrat avec le jockey Christophe Soumillon avec effet immédiat », indique le communiqué. Ce licenciement fait suite au coup de coude donné par Soumillon à son collègue jockey Rossa Ryan lors d’une course à Saint-Cloud vendredi, qui a entraîné la chute de ce dernier et valu à Soumillon une suspension de 60 jours.

Le contrat de premier jockey du Belge Christophe Soumillon a été résilié par son employeur, l’Aga Khan, à la suite d’un incident intervenu lors d’une course à Saint-Cloud vendredi, a annoncé mardi l’écurie du Prince.

Soumillon s’était excusé après l’incident mais plusieurs voix, dont celle du directeur général de France Galop, Olivier Delloye, s’étaient néanmoins élevées pour demander son retrait de la course de dimanche, vitrine française des courses hippiques. Mais la règle des courses en France stipule que toute suspension commence 14 jours après l’infraction, ce qui a permis à Soumillon de s’aligner sur le Prix de l’Arc de triomphe malgré tout.

Dimanche, le Belge s’est classé deuxième au 101e Prix de l’Arc de Triomphe sur le poulain français de l’Aga Khan, Vadeni, derrière la jument anglaise Alpinista montée par le Britannique Luke Morris. Samedi il avait remporté le Prix Daniel Wildenstein sur un autre cheval de l’Aga Khan, Erevann, malgré le mécontentement exprimé par la princesse Zahra, fille de l’Aga Khan, à la suite de l’incident de vendredi. « Il est évident que c’est une chose inadmissible et impensable. C’était très difficile à regarder », avait-elle déclaré.

Soumillon, 41 ans, fait partie des plus grands jockeys au monde. Il a remporté par deux fois (2003, 2008) le prestigieux Prix de l’Arc de Triomphe. Il a été le jockey attitré de l’Aga Khan entre 2002 à 2009 puis de 2014 jusqu’à cette année.

Par ailleurs, les propriétaires ne peuvent pas non plus changer de jockeys une fois que ceux-ci ont été enregistrés avec leurs chevaux pour une course, sauf si le cavalier lui-même décide de se retirer.