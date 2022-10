Les Tueries du Brabant, ce dossier qu’aucun ministre n’ose fermer

Décréter que le délai de prescription est atteint dans l’emblématique dossier des Tueries du Brabant, personne n’ose le faire. Pire, personne ne donne l’impression de vouloir avoir le courage d’en porter la responsabilité. L’annonce faite, ce mercredi, par Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice (Open VLD), va dans ce sens. Selon lui, le dossier des tueurs du Brabant ne sera pas forcément clos en 2025. Il compte soumettre un texte en ce sens au conseil des ministres avant la fin de l’année.

En 2018, après plus de 35 ans de tergiversations, de fausses pistes et d’échecs en tous genres, le dossier des tueries qui ont ôté la vie à 28 personnes entre 1983 et 1985 a été repris par le parquet fédéral qui l’a réexaminé de A à Z. Des devoirs d’enquête inédits ont été exécutés. Las, comme c’est le cas depuis le début de l’enquête, toutes ces investigations sont restées vaines. Et l’identité des auteurs reste un mystère.