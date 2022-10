Jasper Philipsen arrive «en confiance» à Paris-Tours

L’automne a beau pointer le bout de ses feuilles dorées, Jasper Philipsen poursuit lui sa moisson. Le Belge a accroché Paris-Bourges pour signer la neuvième victoire de sa saison. Fort d’un sprint sans faille, le finisseur d’Alpecin a dominé les Français Arnaud Démare et Bryan Coquard. L’énorme talent Arnaud De Lie termine, lui, huitième. « Gagner fait toujours du bien », a fort logiquement apprécié le Limbourgeois de vingt-quatre ans, vainqueur de ses deux premières étapes sur le Tour de France, à Carcassonne et sur les Champs, à Paris. « Arnaud Démare avait son train de sprint complet, j’ai essayé de profiter de son aspiration autant que possible, et je pense que cela a bien fonctionné. Gagner n’est jamais évident, du coup, je suis vraiment content. »