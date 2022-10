Un sirop pour la toux cause la mort de 66 enfants: «Un risque global est possible»

L’OMS a émis mercredi une alerte concernant quatre sirops contre la toux et le rhume produits par le laboratoire indien Maiden Pharmaceuticals qui pourraient avoir causé le décès de 66 enfants en Gambie et avoir été distribués dans d’autres pays.

«En outre, le fabricant pourrait avoir utilisé le même matériel contaminé dans d’autres produits et les avoir distribués localement ou exportés. Un risque global est donc possible», a averti l’OMS. «L’OMS mène une enquête avec l’entreprise et les autorités de réglementation en Inde», a indiqué le Dr Tedros.

Les médicaments contaminés sont des sirops contre la toux et le rhume qui «pourraient avoir un lien avec des lésions rénales aiguës et le décès de 66 enfants», a-t-il indiqué. Il s’agit de quatre produits: Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup et Magrip N Cold Syrup. Ils sont tous fabriqués par la même entreprise Maiden Pharmaceuticals Limited.

Le diéthylène glycol et l’éthylène glycol sont toxiques et peuvent être mortels.Les effets toxiques incluent - selon l’OMS - douleurs abdominales, vomissements, diarrhées, incapacité à uriner, maux de tête, altération de l’état mental et lésions rénales aiguës pouvant entraîner la mort. Par mesure de précaution, l’OMS recommande à tous les pays de détecter et de retirer ces médicaments de la circulation.