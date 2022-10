Ryota Morioka avant le choc Charleroi-Standard: «Un derby, c’est une atmosphère différente»

Pour les Carolos, la performance à Anderlecht le week-end dernier ne pouvait tomber mieux. Revigorés par ce succès (0-1), ils vont pouvoir accueillir le Standard avec une confiance retrouvée. Les deux revers consécutifs contre OHL et Westerlo sont désormais oubliés. « On restait sur deux défaites de rang et il nous fallait les trois points. Je ne crois pas qu’il y avait du doute dans l’équipe. Certes, on avait perdu devant des équipes face auxquelles on aurait pu prendre trois points, mais c’est le football. OHL et Westerlo nous ont peut-être battus comme nous avons battu Anderlecht », juge Ryota Morioka, auteur du but décisif face à ses anciennes couleurs.