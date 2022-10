«Déjà vu»: Un arrière-goût de plomb…

La semaine dernière, Catherine De Bolle, la directrice exécutive d’Europol (l’organe de coordination des polices européennes), expliquait au Soir que des organisations criminelles prennent de plus en plus de place en Europe, qu’elles sont « très bien organisées » et « capables de perturber nos démocraties et l’Etat de droit » (nos éditions du 28 septembre).

De fait, l’été a été émaillé de faits divers inquiétants : règlements de comptes à l’arme de guerre entre trafiquants de drogue dans les rues d’Anvers et de Bruxelles, attaque à la grenade à Knokke-Eist, projet de rapt du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, opération policière dans la mouvance d’extrême-droite à Merksem, au cours de laquelle un militant survivaliste armé jusqu’aux dents a été abattu…