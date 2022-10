Battu par West Ham, Anderlecht a manqué de réussite mais n’a pas démérité

Serge Gainsbourg et Jane Birkin chantaient « 69, année érotique ». À Anderlecht – West Ham, la minute 69 a été synonyme de tournant du match. Le moment choisi par David Moyes pour faire un triple changement et mettre sur le terrain le trio Rice-Paqueta-Scamacca. Ou en d’autres termes : le joueur ayant la plus grosse valeur du noyau de West Ham (80 millions) et les deux achats estivaux les plus onéreux pour près de 100 millions d’euros. Dix minutes plus tard, le Brésilien servait l’Italien et l’action se terminait au fond des filets. « C’est frustrant », estime Felice Mazzù. « Alors qu’on a bien défendu vers l’avant durant le match, on a fait des erreurs sur ce but. On aurait dû être plus agressif comme on l’a été le reste de la rencontre où on a aussi répondu dans l’intensité, l’organisation et l’envie. » Mais au-delà de ses ingrédients primordiaux aux yeux du coach carolo, la loi d’un football ploutocratique a encore frappé. Dur pour Anderlecht. Très dur même pour un Sporting qui n’a jamais démérité.