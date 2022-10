«À propos», le podcast du Soir du 7 octobre: arnaques aux cryptos, prix Nobel pour Annie Ernaux...

Par Pierre Fagnart Publié le 7/10/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

Quelque 26 millions d’euros, c’est la somme perdue l’an dernier par des consommateurs belges après des arnaques aux plateformes de trading. Guillaume Derclaye du service Enquêtes s’est penché sur la question. En cherchant à comprendre comment fonctionnent ces arnaques et comment on peut s’en sortir.

L’écrivaine française Annie Ernaux a reçu, ce jeudi, le prix Nobel de littérature. Dans une interview menée par notre consœur Joëlle Meskens, envoyée permanente à Paris, elle expliquait qu’une telle distinction la rendrait malheureuse. Après l’annonce du Nobel, on a appelé Joëlle pour en savoir un peu plus sur cette interview.

Le bouche à oreille, c’est un avis, une inspiration, une recommandation et c’est livré par un membre de la rédaction. Le groupe Depeche Mode, orphelin d’un de ses membres depuis quelques mois, va revenir avec un album et une tournée. Le groupe sera à Anvers le 20 mai 2023. On en parle avec Thierry Coljon, spécialiste musique, qui rencontré Martin Gore, auteur compositeur du groupe.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be