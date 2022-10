Teddy Teuma veut profiter de la victoire de l’Union à Braga: «C’est une performance à l’image de tout ce qu’on a déjà fait» L’USG a pris les trois points à Braga et poursuit son sans-faute en Europa League.

Par Belga Publié le 6/10/2022 à 23:28 Temps de lecture: 2 min

L’Union Saint-Gilloise n’en finit plus d’étonner sur la scène européenne. Jeudi, les Bruxellois ont battu Braga, 2e du championnat portugais, et continuent leur sans-faute dans le groupe D de l’Europa League. « C’est une performance à l’image de tout ce qu’on a déjà fait. On essaye de progresser petit à petit et cette victoire, c’est encore un pas en avant », a estimé le capitaine unioniste Teddy Teuma au micro de la RTBF. « On avait déjà prouvé à l’Union Berlin qu’on pouvait faire de bons résultats », a ajouté le médian en évoquant la victoire 0-1 à l’Union Berlin, qui est désormais en tête de Bundesliga.

L’Union, menée dès l’entame du second acte, n’a pas baissé les bras et a continué à se procurer des occasions. « Je pense que ce succès est mérité. On a poussé. Nous n’avions pas d’autres choix que de nous livrer après le 1-0. Il faut profiter de ces moments. On va faire la fête ce jeudi soir puis on va rapidement tourner la page car beaucoup de matchs arrivent. »