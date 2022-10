L’Union Saint-Gilloise est toujours plus surprenante

Deux goals en moins d’une demi-heure et pourtant un 0-0 qui s’affiche au marquoir de ce stade municipal de la Pedreira si singulier, taillé à même la roche et dépourvu de tribune derrière les deux buts. L’Union est allée de frustration en frustration face à Braga, mais l’assistance vidéo n’a finalement fait que justifier à chaque fois la pertinence de la décision de la directrice de jeu française, Stéphanie Frappart. Sur la première action litigieuse, un contrôle du bras de Dante Vanzeir (certes involontaire, mais illicite car suivi d’un but) lui avait valu un coup de sifflet juste après avoir trouvé le chemin des filets. Un quart d’heure plus tard, c’est à la base de l’action amorcée puis ponctuée par Bart Nieuwkoop qu’il a fallu chercher l’explication logique de l’annulation de l’action victorieuse du joueur de flanc néerlandais.