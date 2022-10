Paul Magnette sur les salaires des ministres: «Il faut demander à tous ceux qui ont un salaire élevé de faire un effort»

On attend les textes de loi, mais gageons que les ministres, aux étages fédéral, wallon et bruxellois (la Flandre, on attend), verront leurs traitements diminuer de 8 %. Un acte symbolique suggéré par Alexander De Croo, pour une recette estimée à 456.000 euros.

Faut-il toucher aux salaires des ministres durant cette crise énergético-climatique ? Paul Magnette (PS), invité de La Première ce vendredi matin a répondu : « Oui, et je le ferai en ligne avec l’ensemble des décisions prises. C’est plus que de la symbolique, c’est de la politique. Tout le monde doit montrer qu’on fait un effort. On plaide pour que ce soit étendu à l’ensemble des salaires équivalents. Hadja Lahbib soutenait de le faire également au sein des secteurs privés. Ça aurait un rendement budgétaire significatif et ça enverrait un signal à la population. »