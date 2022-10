Marc Dutroux impliqué dans la disparition d’une jeune Néerlandaise? La justice confirme que la Belgique comparera les ADN Marc Dutroux pourrait être impliqué dans la disparition d’une jeune Néerlandaise. Tanja Groen, une jeune femme de 18 ans, a disparu à Maastricht en 1993.

Les procureurs belges vont comparer l’ADN inconnu trouvé dans les caves et les camionnettes de Marc Dutroux avec celui de Tanja Groen, disparue depuis 1993. Cette mesure a été prise à la demande de la justice néerlandaise. C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Justice, Vincent van Quickenborne (Open VLD), ce jeudi soir. Il a ajouté que le parquet de Liège apportera toute sa collaboration à cette demande.

Vincent Van Quickenborne a souligné que le directeur du service des personnes disparues en Belgique, Alain Remue, avait déjà établi un lien entre ce qui est arrivé à Tanja Groen et les actions de Marc Dutroux en février de cette année. M. Van Quickenborne a ajouté qu’il espérait « que près de 30 ans après les faits, la vérité puisse remonter à la surface ».

La ministre néerlandaise de la justice et de la sécurité, Dilan Yesilgöz, s’est dite impressionnée par le fait que cette enquête soit menée « pour voir ce qui se cache derrière tout cela ». « Ces deux noms suscitent beaucoup d’émotions chez chacun d’entre nous », a-t-elle ajouté. « Je suis heureux qu’il y ait toujours des gens qui continuent à chercher. J’ai beaucoup de respect pour ça. »

Le ministère public (OM) du Limbourg néerlandais a également confirmé qu’un lien entre Dutroux et la disparition de Tanja Groen était à l’étude.

L’étudiante, alors âgée de 18 ans, a disparu en août 1993 pendant la semaine d’introduction à l’université de Maastricht. Elle a disparu alors qu’elle se rendait à vélo dans sa chambre à Gronsveld, un village situé au sud de Maastricht.

Selon la Fondation Peter R. de Vries, « le rôle possible de Dutroux a été régulièrement examiné par l’équipe chargée des affaires classées de la police ces dernières années », a déclaré jeudi son président, Lex de Jager.

M. De Vries a créé la fondation juste avant sa mort afin de récolter des fonds pour le tuyau d’or dans l’affaire de la disparition de Tanja Groen. Bien que plus d’un million d’euros aient été collectés, l’affaire n’est toujours pas résolue.

Aujourd’hui âgé de 65 ans, Dutroux a choqué la Belgique avec l’enlèvement, la prise d’otages et le viol de six jeunes filles dans les années 1990. Il a assassiné quatre de ses victimes. Il a été condamné à la prison à vie en 2004 et ne sera jamais libéré.