Les Iraniennes, les ministres et Christophe Soumillon: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Barry Sharpless

Parmi tous les récipiendaires des prix Nobel 2022, ce chimiste américain obtient la plus grande distinction avec les félicitations du jury. Il est en effet la cinquième personnalité à peine à obtenir deux fois la récompense suprême, en 2001 pour ses travaux sur la catalyse chirale de réactions d’oxydation et cette année pour le développement de la chimie « click ». Point commun : dans les deux cas, on y pige que dalle.

Georges-Louis Bouchez