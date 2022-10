Une nouvelle démission au sein des Engagés: Selloi Hannaoui quitte le parti

Ancien cdH, le parti des Engagés a opéré un changement radical en mars dernier. Après deux ans de réflexion, le nouveau parti annonçait un « nouveau mouvement politique et citoyen », en rupture sur plusieurs fondamentaux et positions passées des centristes.

Les Engagés accusent une deuxième démission en l’espace de quelques jours. Peu après le départ de la députée bruxelloise Véronique Lefrancq, une autre membre quitte le parti politique. Comme l’annonce La Capitale, Selloi Hannaoui, présidente de la section locale de Ganshoren, a annoncé son départ de la formation centriste. En cause, des divergences idéologiques, tout comme sa collègue partie quelques jours plus tôt.

Selon Selloi Hannaoui, le parti centriste n’aurait donc pas simplement changé de nom. « Je suis humaniste et les valeurs que je défends ne se retrouvent plus dans le nouveau mouvement. » indique-t-elle. Selloi Hannaoui explique « ne plus se retrouver dans le débat », expliquant que les valeurs humanistes auraient disparu.