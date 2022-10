Des élèves largués dans l’usage des outils numériques

Le nez plongé dans leur smartphone plutôt que dans un livre. » Les clichés véhiculés sur la génération Z portaient tous à croire que le citoyen 2.0, celui-là même qui saurait déjouer le piège des fake news et protéger sa vie privée, se trouvait actuellement dans l’enseignement obligatoire. Durant la crise covid, les enseignants et enseignantes ont rapidement déchanté. « On s’est rendu compte que les élèves étaient très à l’aise avec l’usage du smartphone et de la tablette, mais qu’ils étaient peu habitués à utiliser un ordinateur », relate Déborah Lorguet, enseignante de français dans le secondaire supérieur. « Ils ne gèrent absolument pas les fonctionnalités d’un système comme Word. Ils ne savent pas non plus faire de recherches pertinentes sur la Toile. »