Ces «digital natives», naufragés ignorés du monde numérique

On dit d’eux qu’ils sont nés une souris à la main. Raté. « Ce sont juste de bons utilisateurs de réseaux sociaux, point barre. » Chaque année, Véronique De Leener et son ASBL Maks forment des centaines de jeunes de Cureghem et d’Anderlecht à la programmation informatique. Des magiciens du smartphone et des filtres Snapchat. Mais des naufragés du monde numérique. « Premièrement, ils n’ont pas d’ordinateur », pointe la spécialiste. « Ensuite, ils ne maîtrisent pas les outils comme Word, Power Point ou Excel. Ils sont incapables d’utiliser un moteur de recherche ou de remplir un formulaire en ligne. L’école ne leur apprend plus tout cela, car les profs partent du principe que les jeunes savent. Et comme, depuis le covid, plus rien ne se fait sans le digital, les jeunes sont complètement à côté de la plaque. »