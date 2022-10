«Après l’orage»: la santé commune

Ces 22 et 23 septembre, la fédération des services sociaux organisait aux deux journées de réflexions intitulées « Ce qui nous arrive ». Il s’agissait de questionner et discuter les transformations qui s’imposent au travers des crises, qui touchent durement les plus précaires et dont les acteurs des services sociaux sont souvent les premiers spectateurs désarmés.

Parmi les nombreuses interventions, j’avais envie de revenir sur celle d’Olivier Hamant, biologiste de l’université de Lyon, qui voit dans ces crises un basculement entre un ancien monde caractérisé par notre domination de la nature et une nouvelle manière de concevoir nos relations au vivant. L’établissement d’un « contrat naturel » pensé par Michel Serres (1) serait à notre futur ce que le « contrat social » a été au développement des civilisations depuis le début du Néolithique.