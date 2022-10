Kevin De Bruyne a reçu un maillot de Manchester United à son nom: sa réaction est géniale! (vidéo)

Le joueur de Manchester City a reçu un maillot de l’ennemi juré. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’était pas le plus heureux des hommes.

Le week-end dernier, KDB a été impitoyable avec Manchester United en délivrant deux passes décisives lors du derby de Manchester. Mais ce n’est pas le plus drôle dans l’histoire. En effet, lors d’une vidéo de Mid Mid Podcast, le Belge a reçu un maillot de Manchester United. KDB n’a pas pu s’empêcher de rire et de demander : « Est-ce que je le brûle maintenant » avant d’ajouter : « La plupart des rêves sont des tromperies, non ? » (à retrouver à partir de 6’25’’).

Un scène très drôle qui montre bien que notre compatriote ne se prend pas la tête. En même temps, après avoir giflé l’équipe rouge de Manchester, ce serait dommage que ce soit le cas…